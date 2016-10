Brothers & Sisters Wer bin ich?

Sarah ist zunächst mit der Neuigkeit, in Wahrheit Brodys Tochter zu sein, überfordert. Sarah will mit Brody nichts mehr zu tun haben und verlangt von ihm, sich von ihr und den übrigen Walkers für immer fernzuhalten. Was jedoch sehr schwierig werden dürfte, da Nora und Brody noch immer Gefühle für einander haben. Und Justin sieht überraschend seine alte Liebe Tyler wieder.

