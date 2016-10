Die Detektive Zimtschnecken forever

Die Society-Hochzeit des Jahres steht bevor, doch die Braut, Babsi Palla, ist mit ihren Nerven am Ende. Trauzeugin Susi bittet Felix und Ronnie um Hilfe, und so kommt es, dass die beiden einen der ungewöhnlichsten Fälle ihrer Laufbahn übernehmen.



Ihre Aufgabe: Die Braut davon abzuhalten Süßigkeiten zu essen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, wird Babsi doch von allem und jedem in Versuchung gebracht. Passt sie schließlich ins Brautkleid? Wird es eine Hochzeit geben? Und wenn ja: Welche?