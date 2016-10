Covert Affairs Für Gott, Vaterland und Panna Cotta

Annies neuer Auftrag verschlägt sie nach Argentinien. Dort soll sie den angeblich italienischen Agenten Carlo Reni übergeben. Doch dieser versichert Annie, er sei kein Spion, sondern Journalist, der einem Skandal auf der Spur sei. In Argentinien werden sie prompt von einem Killer angegriffen. So müssen sie untertauchen. Obwohl Carlo mehrmals zu flüchten versucht, findet Annie langsam Gefallen an ihm.