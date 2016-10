The Big Bang Theory Eisenbahnromantik

Amy hat sich für den Valentinstag etwas ganz Besonderes vorgenommen. Gemeinsam mit Sheldon will sie ins Napa Valley fahren. Der Reiz liegt im Detail: Die beiden werden in einem original restaurierten Zug von 1915 reisen. Howard und Bernadette schließen sich ihnen an, während Penny und Leonard den Abend auf Rajs Bitte hin in den eigenen vier Wänden verbringen. Er braucht jemanden zum Hundesitten. Als die Freunde ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen, entpuppt sich dies als segensreich.