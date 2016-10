Two and a Half Men Mein erstes Mal

Walden und Alan haben vor, sich einfach nur gut zu amüsieren. Zusammen mit Jenny halten die beiden in einer Bar nach attraktiven Frauen Ausschau - tatsächlich mit Erfolg. Zwei illustre Damen beißen zu später Stunde an und gemeinsam vereinbaren die Vier am nächsten Abend ein Wiedersehen. Ihre Verabredung beginnt gerade Fahrt aufzunehmen, da steht plötzlich Alans Ex-Freundin Lyndsey in der Tür. Sie ist schwer betrunken.