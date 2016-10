Two and a Half Men Alan Harper, Frauenbegl├╝cker

Alan genießt die heimlichen Treffen mit Lyndsey ungemein. Schließlich nimmt er all seinen Mut zusammen und spricht sie darauf an, dass er sie wieder zur Freundin haben möchte. Lyndsey lehnt jedoch ab. Angeblich besitzt ihre aktuelle Flamme Larry das gewisse 'Etwas'. Enttäuscht beschließt Alan, herauszufinden, was denn nun so besonders an Larry ist. Derweil gibt Walden Jenny gute Ratschläge, wie sie ihre berufliche Karriere ankurbeln kann.