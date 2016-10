Brothers & Sisters Vater unbekannt

Sarah will Nora, die wegen Brody an Liebeskummer leidet, mit einer gemeinsamen Mexiko-Reise aufmuntern. Indes entdecken Nora und Justin, dass Sarah in Wahrheit Brodys Tochter ist. Doch wie soll Nora Sarah diese Neuigkeit beibringen? Noch dazu so knapp vor Sarahs Hochzeit mit Luc. Währenddessen kämpfen Kevin und Scotty noch immer um ihren Sohn Daniel. Michelle weigert sich weiterhin, den Kleinen herzugeben.

