Fargo Die verschluckte Schuld

Mister Numbers und Mister Wrench haben inzwischen Lester entführt. Der kann sich zwar befreien, landet aber kurze Zeit später ausgerechnet mit seinen Entführern in derselben Gefängniszelle...

Inhalt - 'Die verschluckte Schuld', I/4

Milos glaubt, nun für ein Vergehen aus seiner Vergangenheit bestraft zu werden. Vor Jahren hat er durch Zufall viel Geld gefunden, das er behalten hat. Um Milos in seinen Schuldgefühlen zu bestärken, beschwört Malvo eine der biblischen Plagen herauf. Er lässt hunderte Heuschrecken in Milos' Supermarkt frei. Inzwischen wurde Lester von Mister Numbers und Mister Wrench entführt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Billy Bob Thornton (Lorne Malvo)

Martin Freeman (Lester Nygaard)

Allison Tolman (Molly Solverson)

Colin Hanks (Gus Grimly)

Bob Odenkirk (Bill Oswalt)

Oliver Platt (Stavros Milos)

REGIE

Randall Einhorn