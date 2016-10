Detective Laura Diamond Laura und die Schmuggler

Der Tod einer hochschwangeren farbigen Frau auf dem Straßenstrich stellt Laura vor ein Rätsel. Doch ihre Annahme, es handle sich um eine Prostituierte stellt sich als Irrtum heraus. Die Frau aus Nigeria kam zu einen ganz anderen Zweck in die Vereinigten Staaten....

Eine hochschwangere Frau wird tot auf dem Bordstein aufgefunden. Das Baby kann gerade noch in letzter Minute gerettet werden. Die Zeugin am Tatort behauptet, das Opfer kurz zuvor zufällig gefunden zu haben. Zunächst gehen Laura und Jake davon aus, dass es sich um eine Prostituierte handelt, die von ihrem Zuhälter zu Tode geprügelt wurde. Doch dann stellt sich heraus, dass sie aus Nigeria eingereist ist und für ein Kartell gearbeitet hat, dass Rohedelsteine schmuggelt. DARSTELLER Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) REGIE Michael Schultz

Emmy-Gewinnerin Debra Messing ("Will & Grace") brilliert als taffe Polizistin Laura Diamond, die für ihre unorthodoxen Ermittlungsmethoden beim New Yorker Police Department bekannt ist. Neben ihrer Polizeikarriere muss sie sich um ihre Zwillinge kümmern. Mit ihrem verantwortungslosen, aber charmanten Nochehemann Jake (Josh Lucas - "Sweet Home Alabama") hat sie ihre liebe Not - zumal er zu ihrem Chef aufsteigt. Die zweite und letzte Staffel der Serie war bis 2. März 2016 auf dem Sender NBC zu sehen.

Hier erfahren Sie mehr über die Serie