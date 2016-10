Beverly Hills Chihuahua ("Beverly Hills Chihuahua") Spritzige Familienkomödie aus dem Hause Disney

Regisseur Raja Gosnell outete sich bereits mit der Realverfilmung von "Scooby Doo" als Hundefreund und treibt nun mit seiner durch und durch witzigen Tierkomödie "Beverly Hills Chihuahua" dem Zuseher Lachtränen in die Augen. Jamie Lee Curtis ist zum Schreien komisch als steinreiche Hundebesitzerin in Beverly Hills, die ihren vierbeinigen Liebling Chloe nach Strich und Faden verwöhnt. Chloe trägt sündhaft teure Designermäntelchen, edles Geschmeide und trifft sich regelmäßig mit ihren ebenso topgestylten Freundinnen zum Hundeklatsch. Doch Vivian muss geschäftlich wegfahren, also vertraut sie Chloe ihrer entzückenden, aber etwas unverantwortlichen Nichte Rachel (Piper Perabo; "Coyote Ugly") an. Rachel will unbedingt das Wochenende mit ihren Freundinnen in Mexiko verbringen also packt sie kurzerhand Chloe mit ins Gepäck und düst nach Mexico. Dort verirrt sich die arme Chloe und trifft zum Glück auf den ehemaligen Polizeihund Delgado, der ihr zum väterlichen Freund wird. Während Rachel fieberhaft nach Chloe sucht, taucht Chloes Verehrer Papi samt seinem sympathischen Besitzer in Mexiko auf und hilft Rachel bei der Suche. Bis alles ein gutes Ende nimmt und Chloe heil nach L.A. zurückkehrt, muss Chloe noch etliche Abenteuer überstehen.