Mr. Sunshine Der Elefant im Porzellanladen

Sonnyboy Ben liebt schnelle Autos, schöne Frauen und vor allem sich selbst. Es kränkt daher sein Ego, als ihn ausgerechnet an seinem vierzigsten Geburtstag Kurzzeit-Affäre Alice verlässt. Über den Weg laufen werden sich die zwei in Zukunft aber wohl trotzdem noch öfter. Schließlich ist Bens Nachfolger kein Geringerer als sein gutaussehender PR-Kollege Alonzo. Doch Ben beschäftigt noch ein weiteres Problem. In der Mehrzweckhalle, die er für Chefin Crystal managt, läuft ein ausgewachsener Elefant frei herum.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)