Criminal Intent - Verbrechen im Visier Leichentausch

Jedes Jahr vergibt das New Yorker Bedford-Institut ein hoch dotiertes Forschungsstipendium an junge Mediziner. Diesmal heißt die Preisträgerin Maya Zhuang. Kurz nach der Verleihung verschwindet jener Mann spurlos, der die Entscheidung über die Stipendienvergabe trifft: Ben Langston, wohlhabender Chef eines Pharmaunternehmens. Als Tage später eine Leiche mit Langstons Kleidung in einem Park gefunden wird, scheinen sich die schlimmsten Befürchtungen zu bewahrheiten. Doch der Fall ist viel verzwickter.