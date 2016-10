Happy Endings L├╝gengeschichten

Weil Penny sehr harmoniebedürftig ist, greift sie gegebenenfalls lieber zu Notlügen, als mit der Tür ins Haus zu fallen. Auch bei der nervigen Daphne wendet Penny diese Strategie an, ohne zu bedenken, dass ihr Lügenmärchen noch viele weitere Notlügen ihrer Freunde nach sich ziehen wird. So kommt es schließlich soweit, dass die Clique eine große Babyparty organisiert, zu der auch Daphne eingeladen wird. Die glückliche, werdende Mutter ist angeblich Jane - doch das ist in Wahrheit frei erfunden.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)