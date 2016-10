Die Simpsons Lisa als Baumliebhaberin

Die Stadt Springfield will einen Sequoiawald roden. Als Baumbesetzerin schließt sich Lisa den Umweltschützern an und nistet sich auf einem der alten Bäume ein. Nachdem dieser von einem Blitz getroffen wird und umstürzt, hält man Lisa für tot. Erst als ein Texaner einen Vergnügungspark auf dem Gelände bauen will, taucht Lisa wieder auf.