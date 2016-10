Two and a Half Men Wonder Woman

Auf einer Charity-Veranstaltung, die Alan gemeinsam mit Walden besucht, traut er seinen Augen kaum: Ausgerechnet sein größter Jugendschwarm, "Wonder Woman" Lynda Carter, ist dort ebenfalls anwesend. Als er erfährt, dass Waldens Mutter Robin bestens bekannt mit der berühmten Schauspielerin ist, gerät Alan endgültig aus dem Häuschen. Inständig fleht er Walden an, ihn mit Lynda zu verkuppeln, bis dieser schließlich nachgibt. Doch der Abend entwickelt sich zum Flirt-Desaster. Hauptdarsteller Ashton Kutcher (Walden Schmidt)

Jon Cryer (Alan Harper)

Conchata Ferrell (Berta)

Amber Tamblyn (Jenny)

Lynda Carter

Mimi Rogers

Regie James Widdoes