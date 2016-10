Der kleine Drache Kokosnuss Sturmfreie Bude

Kokosnuss soll endlich sein Zimmer aufräumen. Wie immer steht ihm danach aber nicht der Sinn. Als das Ehepaar Klaue jemanden sucht, der in ihrer Abwesenheit auf ihre Pflanzen aufpasst, ist Kokosnuss daher sogleich zur Stelle und bietet seine Hilfe an. Kokosnuss ahnt nicht, wie aufwendig diese Aufgabe ist. Doch es soll noch schlimmer kommen! Trotz ausdrücklichen Verbots gehen Kokosnuss' Freunde Oskar und Matilda daran, in der sturmfreien Bude eine wilde Party zu feiern.