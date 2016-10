James Bond - Lizenz zum Töten ("Licence to Kill") Timothy Dalton im 16. Bond-Abenteuer

Diese bereits zweite (und letzte) Bond-Mission für den walisischen Darsteller Timothy Dalton glänzte in puncto Tricktechnik und Stunts und stellte 1989 alle bisherigen Abenteuer des Agenten in den Schatten. Kein Wunder bei damals beeindruckenden 36 Millionen Dollar Produktionskosten. Die waghalsigen Aktionen mit Hubschraubern, Schnellbooten und gigantischen Trucks ergaben einen "shaken, not stirred" Cocktail höchster Oktanzahl.

Neues auch bei den getarnten Waffen: Q (Desmond Llewelyn) versorgt Bond diesmal mit explosiver Zahnpasta, einer Laser-Polaroid und einer schießenden Kamera - und bei den Autos: Der Aston Martin hat ausgedient. Bond fährt am spektakulären Höhepunkt einen monströsen Kentworth-W900-Truck, so ziemlich das Größte, was auf Straßen Platz hat. Gedreht wurde in Mexiko und Florida.