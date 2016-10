Aushilfsgangster ("Tower Heist") Action-Komödie mit Topbesetzung

Regisseur/Produzent Brett Ratner, der im Action-Comedy-Fach ("Rush Hour 1-3") genauso zuhause scheint wie im Fantasy- ("X-Men: The Last Stand") und im Thrillergenre ("Roter Drache") gelang mit "Tower Heist" (Originaltitel) erstmals, Comedy-Titanen Ben Stiller und Eddie Murphy auf der Leinwand zusammenzubringen. An die Seite von Plappermaul Murphy und dem ewigen Underdog Stiller stellte Ratner ein formidables Einbruchsteam zusammen, bestehend aus Casey Affleck, Matthew Broderick sowie "Precious"-Oscarnominee Gabourey Sidibe, Téa Leoni. "M.A.S.H."-Urgestein Alan Alda gibt mit Gusto den in Geld schwimmenden Finanzhai Arthur Shaw. 2014 brachte Brett Ratner sein neu aufgelegtes Heldenepos "Hercules" mit Dwayne "The Rock" Johnson in unsere Kinos. Im Jahre 2015 war Ben Stiller mit Naomi Watts als midlife-crisis-gebeuteltes Ehepaar in der Generationen-Komödie "Gefühlt Mitte zwanzig" zu sehen.