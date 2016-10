The Secret Life of the American Teenager Kalte Füße

Obwohl die Geburt ihres Kindes noch gar nicht stattgefunden hat, schmiedet Adrian bereits ehrgeizige Pläne für die Zeit danach. Schon Tage später will sie in die Schule zurückkehren, um den Abschluss zugleich mit ihren Freunden zu machen. Den mühseligen Alltag mit dem Baby soll eine Nanny erledigen. Ben sieht das ähnlich und gibt gegenüber Amy zu, dass er sich für eine eigene Familie eigentlich zu jung fühlen würde. Auch Adrian suchen vor ihrer Hochzeit mit Ben plötzlich Zweifel heim.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Anson Williams