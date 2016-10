Baby Daddy Coach Riley

Ben ist neidisch auf Dannys sportliche Erfolge. Beim Softball-Training will er beweisen, dass auch er gewinnen kann. Da stößt Riley zum Team und führt es zum ersten Sieg. Ben freut sich zunächst. Als Riley schließlich statt Ben zum Kapitän gewählt wird, ist seine Enttäuschung groß - zumal Riley sich plötzlich von einer ganz neuen Seite zeigt. Indes kommt Danny dahinter, dass seine Mutter ausgerechnet mit seinem Coach Hank ausgehen will. Zu ihrem eigenen Besten versucht er ihr Date zu sabotieren.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)