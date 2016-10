Jamie & Jimmy's Food Fight Club Festessen zum Finale

Zum Staffelfinale wird im 'Food Fight Club' noch einmal kräftig aufgekocht. Jimmy verzaubert die Gäste mit selbstgekeltertem Cider, während Jamie seine alten Schauspieler-Freunde Jennifer Saunders und Dexter Fletcher an den Herd holt, um gemeinsam Porchetta, saftigen italienischen Schweinerollbraten, und mexikanisches Street Food zuzubereiten. Außerdem wollen die beiden Kochprofis einer köstlichen Bedfordshire Pastete Clanger an den heimischen Kochstellen zu einer neuen Hochblüte verhelfen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)