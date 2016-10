Dragons - Die Reiter von Berk Die Schatzkarte

Hicks will Haudrauf alle Ehre machen, indem er sich als ebenso starker und mutiger Wikinger wie sein Vater erweist. Hicks weiß auch schon, wie er das anstellen will: Der Legende nach soll Hämisch den Erste einen Schatz besessen haben, der jedoch als verschollen gilt. Nicht einmal Haudrauf konnte ihn finden. Nun will sich Hicks daran versuchen. Voller Feuerfeier macht er sich gemeinsam mit seinen Freunden und dem Drachen Ohnezahn auf die Suche und schlittert mitten hinein in ein sagenhaftes Abenteuer!