Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin 'ROMANTISCH: DREI MÄNNER AUF HAASENJAGD'

Zu ihrem Geburtstag wird Gretchen von Alexis in seinem Privatjet nach Las Vegas entführt. Währenddessen sinnieren Mehdi und Marc in Berlin über ihr verflossenes Glück mit Gretchen. Da flattert eine Videobotschaft von Gretchen auf ihren Handys herein....