Taffe Mädels ("The Heat") Actionkomödie mit Frauenpower

Sandra Bullock und Melissa McCarthy ('Brautalarm', 'Mike & Molly') sind als Cops nicht zu schlagen. Auf der Jagd nach einem Drogenbaron müssen sie sich aber erst zusammenraufen - denn unterschiedlicher könnten die beiden gar nicht sein. Pointenfeuerwerk garantiert!

Als weibliche Antwort auf Buddy-Cop-Movies wie "Lethal Weapon" oder "Bad Boys" brachte Regisseur Paul Feig Wuchtbrumme Melissa McCarthy, der er im Jahre 2012 mit dem Überraschungshit "Brautalarm" zu einer Oscar-Nominierung verhalf, und Oscargewinnerin Sandra Bullock ("Blind Side - Die große Chance") zusammen, die als ungleiches Cop-Duo einen Drogenbaron zur Stecke bringen sollen. Während Bullock die übereifrige FBI-Agentin Sarah Ashburn verkörpert, ist Melissa McCarthy als laute, vulgäre Provinzpolizistin wieder ganz in ihrem Element. Wie das völlig konträre Paar wider Erwarten doch irgendwie an einem Strang zieht, das zeigt Paul Feig in seinem knapp zwei Stunden dauernden Comedy-Feuerwerk, mit jeder Menge improvisierter Dialoge, Non-Stop-Action und zum Brüllen witzige Gerangel zwischen der disziplinierten Anzugträgerin Bullock und der völlig durchgeknallten Kampfdogge McCarthy.

Nach ihren beiden Comedy-Hits "Miss Undercover 1 +2" schlüpfte Sandra Bullock für "The Heat" (OT) erneut in die Rolle einer FBI-Agentin. Melissa McCarthy war zuletzt auf Geisterjagd unterwegs: Regisseur Paul Feig setzte für sein Reboot des Comedy-Klassikers "Ghostbusters" erneut auf seinen gewichtigen Star, wie auch auf "Brautalarm"-Kollegin Kristen Wiig. Kate Dippold, die Drehbuchautorin von "Taffe Mädels", war für das Script verantwortlich.

Inhalt Sarah Ashburn ist eine hervorragende FBI-Agentin. Ob ihres Ehrgeizes und Übereifers, möglichst alle Regeln einzuhalten, gilt sie jedoch als arrogant und ist zutiefst unbeliebt. Jetzt führt sie ein Spezialauftrag nach Boston, wo ein Drogenboss gefasst werden soll. Die ihr zugeteilte Polizistin ist aber von einem ganz anderen Kaliber. Det. Shannon Mullins ist knallhart, derb, ruppig und somit bei Kriminellen wie Kollegen gleichermaßen gefürchtet. Ein ungleiches Duo, bei dessen Teamarbeit höchste Explosionsgefahr herrscht.

DARSTELLER Sandra Bullock (Special Agent Sarah Ashburn)

Melissa McCarthy (Det. Shannon Mullins)

Demián Bichir (Hale)

Marlon Wayans (Levy)

Michael Rapaport (Jason Mullins)

Tom Wilson (Capt. Frank Woods)

Regie: Paul Feig

Drehbuch: Katie Dippold

Kamera: Robert Yeoman

Musik: Mike Andrews

Melissa McCarthy Vor ihrem großem Durchbruch in Paul Feigs Hochzeitskomödie "Brautalarm" im Jahre 2011 war die heute 46-jährige Melissa McCarthy als chaotische Köchin Sookie in der Serie "Gilmore Girls" sieben Staffeln lang im Einsatz, und trat von 2010-2016 als füllige Teilnehmerin einer Abnehm-Selbsthilfegruppe in der Sitcom "Mike & Molly" (Bild) auf. Demnächst ist sie im langerwarteten Comeback der Hitserie "Gilmore Girls" im Kreise ihre alten Bekannten Lauren Graham und Alexis Bledel zu sehen. Die vierteilige Miniserie "Gilmore Girls: A Year in the Life" soll am 25. November 2016 auf Netflix starten.

Sandra Bullock Die 52-jährige Schauspielerin zählt nach wie vor zu Hollywoods gefragtesten Leading Ladies. Nach ihrer oscargekrönten Rolle in "Blind Side - Die große Chance" brachte ihr die Darstellung einer im All losgelösten Biomedizinerin in Alfonso Cuaróns Weltraumabenteuer "Gravity"(2013) eine weitere Oscarnominierung ein. Lesen Sie mehr zu Sandra Bullock