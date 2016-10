Die Simpsons Die Geschichte der zwei Springfields

Springfield wird in zwei Vorwahlnummernbereiche getrennt. Homer ernennt sich kurzerhand zum Bürgermeister von Neu Springfield und lässt die Stadt durch eine Mauer trennen. Als er die Band 'The Who' überredet, in seinem Stadtteil und nicht in Alt Springfield aufzutreten, droht die Lage zu eskalieren.