Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 ("The Taking of Pelham 123") Rasanter Nervenkitzel mit Topbesetzung

Als Terrorist John Travolta eine New Yorker U-Bahn entführt und damit droht, Geiseln zu töten, muss Fahrdienstleiter Denzel Washington verzweifelt sein Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen, ...

Nervenzerfetzende Spannung ist angesagt, wenn Ridley Scotts jüngerer Bruder Tony Scott (gest. 2012) die zwei Hollywood-Giganten Denzel Washington und John Travolta als unerbittliche Gegner antreten lässt und Oscar-Gewinner Brian Helgeland ("L.A. Confidential") als Drehbuchautor mit im Spiel ist. In dem fulminanten Remake des Joseph-Sargent-Thrillers "The Taking of Pelham 1 2 3" aus dem Jahre 1974 muss Denzel Washington angesichts der Entführung der New Yorker U-Bahn Pelham 1 2 3 (steht für die Abfahrtszeit 1:23 nachmittags) zähes Verhandlungsgeschick beweisen. Ein Gangster namens Ryder (John Travolta) hat mit seinen Schergen die Linie brutal überfallen und gekidnappt. Über Funk spricht er mit dem wegen Bestechungsverdacht zum Fahrdienstleiter degradierten Walter Grabler (Denzel Washington).

Seine Forderung: 10 Millionen Dollar zahlbar innerhalb einer Stunde, bei Nichtbezahlung würde eine Geisel nach der anderen hingerichtet werden. Neben Ryders durchaus skrupelllosen Methoden, seine Geldforderungen durchzusetzen, wird Grabler allmählich klar, dass Ryder zielgenau einen Plan verfolgt. Doch wer oder was steckt dahinter? Mit an Bord dieses rasanten Großstadt-Thrillers sind John Turturro ("Leg dich nicht mit Zohan an") als Lieutenant Camonetti und "The Sopranos"-Star James Gandolfini (Bild) als Bürgermeister von New York City.



Es ist dies die bereits vierte Zusammenarbeit des zweifachen Oscar-Preisträgers Denzel Washington und seinem Regisseur Tony Scott, nach "Déjà Vu", "Mann unter Feuer" und Crimson Tide - In tiefster Gefahr".

Tony Scott (1944 - 2012) Der englische Regisseur galt in Hollywood als Action-Ikone, der sich mit Filmen wie "Crimson Tide - In tiefster Gefahr" (1995), "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" (2006) oder "Die Entführung der U-Bahn Pelham 1 2 3" (2009) als Meister des spannungsgeladenen Actioner mit menschlicher Note empfahl. Im August 2012 setzte er seinem Leben ein Ende, indem er von der Vincent Thomas Bridge in den Hafen von Los Angeles sprang. Er war 68 Jahre alt. Sein letzter Film "Unstoppable - Außer Kontrolle" kam am 12. November 2010 in unsere Kinos.

Kurzinhalt In der New Yorker U-Bahn-Zentrale herrscht Hochspannung. Zug Pelham 123 ist samt Fahrer und Passagieren entführt worden. Ryder, der psychopathische Anführer der Verbrecher, fordert, das Lösegeld von 10 Millionen Dollar innerhalb einer Stunde bereitzustellen. Walter Garber, langjähriger Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe, sitzt am anderen Ende der Leitung. Das Leben der Geiseln hängt von seinem Verhandlungsgeschick ab.

DARSTELLER Denzel Washington (Walter Garber)

John Travolta (Ryder)

James Gandolfini (Bürgermeister)

John Turturro (Lieutenant Camonetti)

Luis Guzmán (Phil Ramos)

Victor Gojcaj (Bashkin)

Michael Rispoli (John Johnson)

Ramon Rodriguez (Delgado)

REGIE Tony Scott