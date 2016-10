O.C., California Fight Club

Beinahe ein halbes Jahr ist vergangen, seit Marissa in Ryans Armen gestorben ist. Inzwischen ist Ryan aus dem Poolhaus ausgezogen und verdingt sich als Barkeeper. Nachts nimmt er an Cage-Fights teil. Sandy, Kirsten und Seth machen sich große Sorgen um ihn und versuchen, ihn zu einer Rückkehr in ihr Haus zu überreden. Julie betäubt ihren Schmerz über den Tod ihrer Tochter mit Tabletten und hat nur ein Ziel vor Augen: Rache! Ein Privatdetektiv hat Volchok für sie ausfindig gemacht.