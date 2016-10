Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin 'SAUEREI: MILLIONÄR WILL MEIN HERZ STEHLEN!'

Im Bild: Gretchen (Diana Amft) weiß, wie man Männer betört. Bei ihrem ersten richtigen Date mit dem inzwischen gar nicht mehr unsympathischen Alexis von Buren (Steffen Groth) gibt sich Gretchen bewusst weltgewandt und versucht Alexis mit ihren chinesischen Sprachkünsten zu beeindrucken. Wie kommt es dann, dass wenig später Alexis' Hand in Gretchens Dekolleté rutscht und was macht der Fisch an Gretchens Finger? (c)ORF/RTL

Inhalt - Staffel II, Folge 6

Groschenromane sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Zumindest für Dr. Meiers Mutter Elke Fischer, die an einer Schreibhemmung leidet. Die nötige Inspiration für die leicht bekömmlichen Liebesgeschichten findet Dr. Meier aber durchaus. Gretchen beflügelt seine Fantasie, und so muss er den Roman fertig schreiben. Für Gretchen stellt sich nun die Frage, ob sich im neuen 'Dr. Rogelt'-Band ein geheimes Liebesgeständnis an sie verbirgt.



Koproduktion RTL/ORF



Im Bild: Die kitschigen Arztromane seiner Mutter beflügeln Marcs (Florian David Fitz) Fantasie.