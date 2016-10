Blindspot Daylight

Zwei Polizisten, die Prominente mit pikanten Aufnahmen erpresst haben sollen, werden tot aufgefunden. Außerdem wird klar, was es mit dem Projekt "Daylight" auf sich hat, in das Mayfair verwickelt ist.

Inhalt -'Daylight', I/8

In New York werden zwei Polizisten ermordet. Die Polizisten trugen Bodycams bei sich, mit denen die Ermittler nun Aufnahmen über ihren letzten Diensteinsatz erhalten. Anscheinend waren die Polizisten in Erpressungen verwickelt. Außerdem erfährt Agent Weller vom Geheimprojekt 'Daylight'. In diesem Projekt wurden mit illegal beschafften Überwachungsinformationen der NSA Schwerverbrecher angeklagt. Kurts Chefin Mayfair, die CIA und eine Angehörige des Weißen Hauses sind in die Affäre verwickelt.



DARSTELLER

Jaimie Alexander (Jane Doe)

Sullivan Stapleton (Kurt Weller)

Rob Brown (Edgar Reade)

Audrey Esparza (Tasha Zapata)

Ashley Johnson (Patterson)

Ukweli Roach (Dr. Robert Borden)

REGIE

Marcos Siega