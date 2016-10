Der Cop und der Snob Die Clique

Ein rätselhafter Mordfall zwingt die Kommissare Waiblinger und von Rehnitz, die sich nach wie vor nicht riechen können, zur Zusammenarbeit: Jan Haller, ein Sohn aus gutem Hause, wurde brutal getötet. Wie sich herausstellt, dürfte sein Tod in Zusammenhang mit diversen 'Party-Brüchen' stehen, bei denen eine Clique reicher Jugendlicher in fremde Villen einbricht, um dort ausufernd zu feiern. Motive für die Tat finden sich schnell: Zum einen stand Jan in Verdacht, mit Drogen gedealt zu haben; zum anderen könnte eine fatale Dreiecksbeziehung sein Todesurteil gewesen sein.