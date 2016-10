Der Cop und der Snob Spinnenkuss

Um sein Gehalt aufzubessern, verdingt sich der Münchner Kommissar Gerry Waiblinger, der es mit dem Gesetz mitunter nicht ganz so genau nimmt, nebenbei als Gebrauchtwagenhändler. Als er eines Tages mit einem seiner Flitzer in eine BKA-Razzia gerät und im Kofferraum eine Leiche entdeckt wird, bekommt Gerry jedoch einen neuen Kollegen an die Seite gestellt, der ihm so gar nicht passt: Der bierernste, überkorrekte Preuße Tristan von Rehnitz, seines Zeichens Graf, hat sich zum Ziel gesetzt, in der ansonsten so gemütlichen bayerischen Wachstube für Zucht und Ordnung zu sorgen.