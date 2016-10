Flashpoint - Das Spezialkommando Zerstörter Frieden

Ein Familiendrama hält das Spezialkommando auf Trab: Der gewaltbereite James Mitchell dreht durch, da ihm seine Ex-Frau den Kontakt zu seiner 18-jährigen Tochter verbieten will. Zunächst bedroht Mitchell den Freund seiner Tochter. Dann fährt er in jenes Hotel, in dem seine Ex-Frau arbeitet und nimmt sie als Geisel. Das Team heftet sich an seine Fersen. Mit dabei auch die Tochter, die ihren Vater beruhigen und so für eine friedliche Lösung sorgen soll. Doch dann passiert etwas, mit dem keiner rechnet.

