Die Simpsons Wird Marge verr├╝ckt gemacht?

Marge verhindert mit ihren guten Ratschlägen die Hochzeit von Becky und Otto. Becky zieht daraufhin bei den Simpsons ein. Die Familie mag die neue Mitbewohnerin sehr gerne. Nur Marge bekommt Paranoia. Sie fürchtet, Becky will ihr den Rang in der Familie streitig machen. Schließlich erleidet Marge einen Nervenzusammenbruch und muss in eine Heilanstalt gebracht werden.