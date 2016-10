The Big Bang Theory Ostereier im Juni

Nachdem Amy Sheldon auf die logischen Fehler in seinem Lieblingsfilm 'Jäger des verlorenen Schatzes' aufmerksam gemacht hat, sinnt dieser auf Rache. Er möchte unbedingt etwas schlecht machen, das ihr wichtig ist. Das ist allerdings gar nicht so leicht zu finden. In der Zwischenzeit hat Penny das Buch von Leonards Mutter gelesen. Das ist diesem aber überhaupt nicht recht. Als Penny deshalb ein schlechtes Gewissen hat, nutzt Leonard das schamlos aus.