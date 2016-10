Brothers & Sisters Sag niemals nie

Brody kommt zurück und freut sich wahnsinnig seinen Hund wieder zu sehen. Aber viel mehr noch fiebert er dem Wiedersehen mit Nora entgegen. Und Justin will, im Gegensatz zu Nora, seinen 30. Geburtstag nicht groß feiern. Doch alles ändert sich abrupt, als Nora erfährt, dass ihre Mutter verstorben ist. Damit werden alte Probleme der Familie Walker wieder an die Oberfläche katapultiert.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)