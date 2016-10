Die Nanny Einmal Nanny, immer Nanny

Maxwell passiert in einem Interview etwas Unverzeihliches: Statt 'meine Frau', nennt er Fran 'meine Nanny'. Gekränkt beschließt Fran daraufhin, ein neues Kindermädchen einzustellen. Diese merkt schon am ersten Tag, dass sie im Hause Sheffield eigentlich gar nicht gebraucht wird. Zur gleichen Zeit entdeckt Fran, dass ihr die Freizeitaktivitäten einer Dame von Welt überhaupt nicht zusagen.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)