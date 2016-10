Julie & Julia ("Julie & Julia") Ein perfektes Dinner mit Meryl Streep

Amy Adams stellt sich der Herausforderung ihres Lebens, als sie beschließt, alle 524 Rezepte der legendären Fernsehköchin Julia Child (Meryl Streep - Oscarnominee 2015 für "Into the Woods") innerhalb eines Jahres nachzukochen und ihre Erfahrung in einem Blog zu teilen. Basierend auf einer wahren Geschichte.

Die im Jahre 2012 viel zu früh gestorbene Romantikspezialistin Nora Ephron ("Schlaflos in Seattle", "E-Mail für dich") serviert mit "Julie & Julia" eine warmherzige Komödie, in der sie die Leidenschaft zum Kochen zelebriert und die wahren Geschichten zweier einzigartiger Frauen verquickt. Die dreifache Oscargewinnerin Meryl Streep gibt eine umwerfende Darstellung der exaltierten und exzentrischen US-Fernsehköchin Julia Child (1912-2004) und wurde dafür mit einem Golden Globe und ihrer 16.(!) Oscar-Nominierung belohnt. Julia Childs Lebensgeschichte, angefangen von ihrer Aufnahme als erste Frau in der renommierten Pariser Kochschule "Le Cordon Bleu" im Jahre 1949 bis hin zu ihrer populären Fernsehshow "The French Chef", animiert die junge Versicherungsangestellte Julie Powell (entzückend: Amy Adams) zu einem wahnwitzigen Projekt: Innerhalb eines Jahres will sie alle 524 Rezepte von Julia Childs Klassiker "Mastering the Art of French Cooking" nachkochen und über ihre Krisen und Erfolge in einem eigenen Internetblog schreiben. (Den Blog gibt es immer noch: http:juliepowell.blogspot.com)

Mit unglaublichem Elan stellt sich Julie ihrer Aufgabe und findet anfangs Unterstützung bei ihrem Ehemann Eric (Chris Messina - bekannt aus der TV-Serie "Damages"), der allerdings mehr und mehr unter ihrer manischen Kochwut zu leiden beginnt . Ob sie einen Truthahn ganz ohne Knochen brät, die perfekte Omelette-Wendetechnik erlernt oder mit viel Überwindung einen lebenden Hummer in den Kochtopf wirft - Julie entdeckt neben der Lust am Kochen vor allem die Lust am Genuss - und feiert nebenbei einen fulminanten Erfolg mit ihrem Blog.

Ausgehend von Julie Powells Aufzeichnungen ihres Abenteuers in "Julie & Julia - 365 Tage, 524 Rezepte ..." und Julia Childs Memoiren "My Life in France" verfasste Ephron ein flottes Drehbuch, das spielerisch zwischen den späten 1940er Jahren, in denen Mery Streeps Julia Child ihre Liebe zur französischen Küche entdeckt, und der heutigen Zeit rund um das Projekt der New Yorker Bloggerin Julie Powell (Amy Adams), hin- und herspringt. Stanley Tucci gibt eine herrlich trockene Darstellung des Botschafters und Julia-Child-Gemahls Paul Child.



Die beiden Schauspielerinnen standen übrigens schon für das Drama "Glaubensfrage" ("Doubt") als Ordenschwestern einer katholischen Schule gemeinsam vor der Kamera und wurden beide mit einer Oscarnominierung geehrt.



Fans von Originalfassungen sei bei dieser Gelegenheit nahegelegt, Meryl Streep in ihrer köstlichen, oscarnominierten Imitation von Julia Childs 'bigger than Life' Persönlichkeit im englischen Originalton zu erleben!

Applaus für Meryl Streep Ihren dritten Oscar erhielt sie im Jahre 2012 für ihre Rolle von Margaret Thatcher im Biopic "Die Eiserne Lady". Davor hat die Schauspielerin, die am 22. Juni ihren 67. Geburtstag feierte, den Oscar als Beste Nebendarstellerin im Scheidungsdrama "Kramer gegen Kramer" und für die Hauptrolle im Holocaustwerk "Sophies Entscheidung" gewonnen.

Kurzinhalt Paris, 1949. Botschafter-Gattin Julia Child beginnt sich aus Langeweile für die französische Küche zu interessieren. Nach einem Kurs an der renommierten Kochschule sammelt sie in mühevoller Kleinarbeit 524 Rezepte, die sie mit Hilfe zweier Freundinnen in einem Kochbuch für Amerika veröffentlichen will. Im Jahr 2002 beschließt die Büroangestellte Julie Powell, alles aus dem Meisterwerk nachzukochen und stellt ihre Erfahrungen in einen Blog. Bald avanciert sie selbst zum Star, denn ihre Fangemeinde wächst stetig an.



Ausstrahlung in Zweikanalton-Stereo Deutsch/Englisch

DARSTELLER Meryl Streep (Julia Child)

Amy Adams (Julie Powell)

Stanley Tucci (Paul Child)

Chris Messina (Eric Powell)

Linda Edmond (Simone Beck)

Helen Carey (Louisette Bertholle)

REGIE und DREHBUCH Nora Ephron

Kamera: Stephen Goldblatt

Musik: Alexandre Desplat

Story: Julie Powell (Roman 'Julie & Julia: 365 Tage, 524 Rezepte ...')

Julia Child (Roman 'My Life in France')

Alex Prud'homme (Roman 'My Life in France')

