ORF-Premiere: Inside WikiLeaks - Die fünfte Gewalt ("The Fifth Estate") Zum zehnjährigen Jubiläum von WikiLeaks

Atemlos temporeicher, höchst dramatischer Politthriller mit Benedict Cumberbatch als Hackergenie Julian Assange und Daniel Brühl als dessen Mitstreiter Daniel Domscheit-Berg. Basierend auf dessen gleichnamigem Buch gewährt der Film Einblicke in die Entstehung von 'WikiLeaks' und die unterschiedlichen Charaktere ihrer Begründer. Großartig gespielt - Aktuell, brisant und spannend bis zur letzten Minute!

Im rasanten "Bourne"-Thriller-Stil kommt der von Bill Condon inszenierte Politthriller "The Fifth Estate"(Originaltitel) daher, der zu den Anfängen der Enthüllungsplattform WikiLeaks blickt und sich auf die Zusammenarbeit zwischen Julian Assange (Benedict Cumberbatch, siehe Bio weiter unten) und seinem ehemaligen Weggefährten, dem deutschen Informatiker Daniel Domscheit-Berg (Daniel Brühl) konzentriert. Hochspannend ist auch die Hetzjagd der amerikanischen Regierung nach der Veröffentlichung von brisanten Dokumenten in renommierten Printmedien. Dabei kommt es zum offenen Bruch zwischen dem WikiLeaks-Gründer und seinem wichtigsten Mitarbeiter Domscheit-Berg, der ihm vorwirft die WikiLeaks-Ideale von Transparenz und Demokratie verraten zu haben.

"Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch (ab 27.10. als Marvelheld "Doctor Strange" in unseren Kinos) spielt großartig auf als charismatischer Netzaktivist Julian Assange, der seine Mission - das Recht der Öffentlichkeit auf Information - über alles stellt. Brillant, überheblich, "ein manipulatives Arschloch" wird er einmal genannt, größenwahnsinnig - in seinem facettenreichen Spiel zeichnet Cumberbatch ein glaubwürdiges Bild von einem weißhaarigen Egomanen, der sich als moderner Cyber-Robin-Hood inszeniert.



Daniel Brühl glänzt als sein zurückhaltender Gegenpol Daniel Domscheit-Berg, der von dem australischen Hacker fasziniert ist und ihm hilft, die Idee eines Enthüllungsportals zu verwirklichen. Doch nach der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten, deren Quellen dabei ungeschützt preisgegeben worden sind, kommt es zum Bruch zwischen den einstigen Mitstreitern.

Als Vorlage diente dem Regisseur großteils Domscheit-Bergs brisante Autobiographie "Inside Wikileaks" sowie das Sachbuch "Wikileaks - Julian Assanges Krieg gegen Geheimhaltung" der britischen Journalisten David Leigh und Lunke Harding. Mit dabei in dem exquisiten Schauspielensemble ist die diesjährige Oscargewinnerin Alicia Vikander als Domscheit-Bergs Ehefrau Anke, Moritz Bleibtreu, Laura Linney, Carice van Houten als isländische WikiLeaks-Unterstützerin Birgitta Jónsdóttir, "Tatort"-Kommissar Axel Milberg sowie Stanley Tucci ("Die Tribute von Panem").

Zehn Jahre WikiLeaks Am 4. Oktober 2006 wurde die Domain wikileaks.org von Julian Assange und einer kleinen Gruppe von Netzaktivisten registriert. WikiLeaks veröffentlichte in den vergangenen Jahren Hunderttausende von geheimen Dokumenten. Das Video eines US-Luftangriffs in Bagdad, das Zivilisten unter Beschuss nahm und unter dem Titel "Collateral Damage" veröffentlicht wurde, sorgte für weltweites Aufsehen. Der 1971 in Townsville, Queensland, geborene Julian Assange lebt seit Juni 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London, wo ihm politisches Asyl gewährt wurde. Der Grund dafür ist ein schwedischer Haftbefehl aus dem Jahre 2010, den er wegen eines Vergewaltigungvorwurfs erhielt. Großbritannien drohte mehrmals, ihn an Schweden auszuliefern und in weiterer Folge auch in die USA, wo ihm wegen seiner Enthüllungen ein Strafprozess drohen würde. Er kämpfte bisher vergeblich um die Aufhebung des schwedischen Haftbefehls, doch am 17. Oktober 2016 soll er einem schwedischen Verhör in London unterzogen werden.

Inhalt 2007. Julian Assange lernt den Informatiker Daniel Domscheit-Berg bei einer Veranstaltung des 'Chaos Computer Clubs' kennen. Dieser hilft dem australischen Hacker, die Idee eines Enthüllungsportals im Internet zu verwirklichen. 'WikiLeaks' verbucht einen Erfolg nach dem anderen. Zwischen dem schillernden Whistleblower Assange und dem gewissenhaften Programmierer Daniel kommt es jedoch zu Konflikten. Mit der Veröffentlichung einer Fülle streng geheimer US-Army-Dokumente sorgt die Site für globales Aufsehen und ruft mächtige Feinde auf den Plan.



DARSTELLER

Benedict Cumberbatch (Julian Assange)

Daniel Brühl (Daniel Domscheit-Berg)

Alicia Vikander (Anke Domscheit)

Anthony Mackie (Sam Coulson)

Stanley Tucci (James Boswell)

Laura Linney (Sarah Shaw)

Carice van Houten (Birgitta Jónsdóttir)

Moritz Bleibtreu (Marcus)

Anatole Taubman



REGIE

Bill Condon

DREHBUCH

John Singer

KAMERA

Tobias Schliessler

MUSIK

Carter Burwell

STORY

Daniel Domscheit-Berg (Sachbuch 'Inside Wikileaks')

David Leigh (Sachbuch 'Wikileaks')

Luke Harding (Sachbuch 'Wikileaks')