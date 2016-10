Die Nanny Overboard - Eine Nanny fällt ins Wasser!

Tapfer springt Maxwell ins Wasser, um Fran zu retten. Den beiden gelingt es aber unglücklicherweise nicht, wieder an Deck zu gelangen, und so treiben sie auf eine einsame Insel ab. Das menschenleere Eiland ist genau der richtige Ort für ein frischvermähltes Ehepaar. Frans romantische Stimmung verfliegt allerdings, als Maxwell von einem Insekt k.o. gestochen wird.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)