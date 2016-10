Franklin & Bash Die schwarze Witwe

Isabella Kaplowitz steht wegen Mordverdacht vor Gericht. Die ebenso schöne wie junge Frau soll ihren schwerreichen, älteren Mann getötet haben. Doch Isabella bleibt hartnäckig dabei, dass ihr Gatte während des Ehevollzugs an einem Herzinfarkt verstorben ist. Infeld ist mit Isabella befreundet und will sie vor Gericht verteidigen. Außerdem soll ihn Bash bei dem Fall unterstützen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)