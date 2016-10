Franklin & Bash Ungleiche Welten

Die beiden jungen Anwälte Jared Franklin und Peter Bash sind für ihre frechen Sprüche und ihre unkonventionellen Methoden im Gerichtssaal bekannt. Als sie bei der konservativen Anwaltsfirma Infeld & Daniels eingestellt werden, sorgen sie dort alsbald für einigen Trubel.



Jared Franklin und Peter Bash, zwei junge und talentierte Anwälte, haben sich mit ihren originellen Einlagen vor Gericht einen Namen gemacht. Die beiden verstehen es wie niemand sonst, die Geschworenen für sich zu gewinnen und ihre Gegner aufs Kreuz zu legen. So verwundert es kaum, dass Stanton Infeld, der Chef der namhaften und konservativen Anwaltsfirma Infeld & Daniels, auf die beiden aufmerksam wird. Er engagiert die beiden vom Fleck weg. Franklin und Bash werden gleich mit hochkarätigen Fällen betraut, was bei den Kollegen für einigen Missmut sorgt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)