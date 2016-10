The Big C Das wahre Gesicht

Nachdem Joy Kleinman Paul auf die Bühne gezerrt hat, ist er nun selbst davon überzeugt, ein Naturtalent als Motivationstrainer zu sein. Perfektionistisch bereitet er sich auf seinen nächsten Auftritt vor. In der Zwischenzeit hat Cathy ein junges Paar gefunden, das eine Adoption in Erwägung zieht. Sie versucht alles, um ihre Familie im besten Licht dastehen zu lassen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)