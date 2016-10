DOKeins ORF-Premiere: Citizenfour - Der Fall Edward Snowden

2013 erhält die Filmemacherin Laura Poitras verschlüsselte Emails von einem Unbekannten, der sich "Citizen Four" nennt und Beweise für illegale verdeckte Massenüberwachungsprogramme der NSA und anderer Geheimdienste in Aussicht stellt.

Einige Monate später fliegen Laura Poitras und der "Guardian"-Journalist Glenn Greenwald nach Hongkong, um sich mit dem Unbekannten zu treffen. Es ist Edward Snowden.

Ein Thriller aus der Wirklichkeit, in dem sich die dramatischen Ereignisse Minute für Minute direkt vor unseren Augen entfalten – ein atemberaubend spannendes Kammerspiel in einem Hotel, eindringlich, unbequem und von großer politischer Sprengkraft.

Das persönliche Risiko der Filmemacherin wurde mit einem Oscar, 22 Hauptpreisen auf internationalen Filmfestivals und dem Deutschen Filmpreis belohnt. In Dutzenden führenden Medien, Blogs und Fachblätter wird "Citizenfour" als "Dokumentarfilm des Jahres 2014" gewählt.

Warum ist der Film so erfolgreich? Er schleudert die Kraft des Dokumentarischen mitten ins Herz und in die Magengrube: Seltsame anonyme Anrufe in Snowdens Hotelzimmer, ein ungeplanter Feuer-Alarm und die Fragen, "Wann mit den brisanten Informationen an die Öffentlichkeit gehen?", "Wie diesem klaustrophobischen Hotelzimmer entkommen?" sorgen für höchste Spannung.

Egal, was wir schon alles über Snowden und seine Enthüllungen wissen, in diesem Moment, da gepriesene demokratische Grundwerte in einer einzigen Erosion den Bach heruntergehen, ist vieles neu und wesentlich differenzierter. Snowden selbst wirkt höchst kontrolliert, spricht leise. Spätestens, als er vor der Flucht nervös seine Kontaktlinsen einlegt wird ihm und den Zuschauern klar: Es gibt keine Tarnung mehr für Edward Snowden, nie mehr.

"Citizenfour" ist nach "My Country, My Country" (2006) und "The Oath" (2010) der dritte Teil der 9/11-Trilogie von Laura Poitras. Sie thematisiert darin die weltweiten Auswirkungen des sogenannten "Kriegs gegen den Terror" nach den Anschlägen vom 11. September 2001.