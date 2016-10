Der kleine Ritter Trenk Ein Freund am Pranger

Der Gaukler Momme Mum wird beschuldigt, Ritter Hans von Hohenlob das Schwert gestohlen zu haben. Der wahre Dieb ist jedoch der Page Linhard, der verzweifelt einen Weg sucht, seine Spielschulden zu begleichen. Niemand will Momme Mums glauben, und so muss dieser bis zu seinem Gerichtstermin an den Pranger. Am nächsten Morgen soll der Fürst über ihn das Urteil fällen. Trenk und Thekla bleibt nicht viel Zeit, um Beweise für die Schuldlosigkeit ihres Freundes zu finden.