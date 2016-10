How I Met Your Mother Die Platin-Regel

Ted möchte sich eine Tätowierung entfernen lassen. Er ist so angetan von seiner Ärztin Stella, dass er sich mit ihr verabreden will. Seine Freunde zeigen sich davon wenig begeistert und erinnern ihn an die Platin-Regel. Diese besagt, dass man keinesfalls mit Kollegen, Nachbarn oder der Kellnerin in der Lieblingsbar eine Beziehung eingehen sollte.