Pregau - Kein Weg zurück (4) Hochspannender Abschluss des Vierteilers

Buchers größter Alptraum wird Realität: Rosas Freund Gregor Hölzl erwacht aus dem Koma. Er ist der Einzige, der weiß, was in der Unfallnacht tatsächlich passiert ist. Stürzt Buchers Lügengebäude nun völlig in sich zusammen?