Mistresses Ultimatum

Savi möchte unbedingt an ihrer Ehe mit Harry festhalten. Doch sie bekommt von Harry ein Ultimatum gestellt: falls das Baby nicht von ihm ist, muss sich Savi zwischen ihm und dem Baby entscheiden. Währenddessen stellt April schockiert fest, dass ihr Ehemann noch lebt. Paul will sich mit ihr treffen und alles erklären. Inzwischen erfährt Karen, dass sich Sam von ihrem Geschäftspartner therapieren lässt. Und Joss ist mit Alex glücklich, bis sie beim Shoppen zufällig auf Alex' Ex-Freundin treffen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)