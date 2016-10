Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Wer ist wer? Das ist eine Frage, die sowohl Stermann & Grissemann als auch Joko & Klaas durch viele erfolgreiche Fernsehjahre begleitet. Klaas Heufer-Umlauf (nicht der mit der Brille, der andere) kommt am Dienstag ins Willkommen-Österreich-Studio. Außerdem macht Kabarettist Nico Semsrott das, was er am besten kann: schlechte Stimmung.

Fernsehen am Rande des guten Geschmacks, darauf können sich Joko und Klaas wie auch Stermann und Grissemann einigen. Am Dienstag ist Klaas Heufer-Umlauf, einer der Hosts der Late-Night-Show "Circus HalliGalli" zu Gast in Willkommen Österreich. Seit drei Jahren Macht der gelernte Friseur mit seiner Band "Gloria" auch Musik - ganz seriös und unironisch, außerdem wurde er 2013 Vater. Stermann und Grissemann sprechen mit Klaas von Joko und Klaas über die richtige Partnerwahl und das harte Leben als Individuum.



Im Doppel oder allein - das Leben ist hart. Diesen Satz würde auch Nico Semsrott sofort unterschreiben. Der Kabarettist hat für sich selbst den Beruf des Demotivationstrainers erfunden und übt seine Tätigkeit sehr erfolgreich bei Poetry Slams, auf Kabarettbühnen und im Fernsehen aus. In Willkommen Österreich stellt sich der junge Hamburger mit dem schwarzen Kapuzensweater den Fragen von Stermann und Grissemann.



Am Ende der Sendung greift Georgij Makazaria begleitet von seiner Band Russkaja zum Mikrofon.