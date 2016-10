Wissper Super langsamer Faulaffe

Faulaffe Sonia würde sich gerne endlich mal wieder den Bauch vollschlagen. Doch die Chancen dafür stehen schlecht. Weil sie so schrecklich langsam beim Klettern und Futter sammeln ist, essen ihr die anderen Affen ständig alles vor der Nase weg. Wissper ruft ihren Freund Monty zu Hilfe, der Sonia beibringen soll, schneller zu laufen. Doch das klappt dummerweise nicht so wie gedacht. Eine andere Lösung muss her!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)