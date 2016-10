Die Simpsons Barneys Hubschrauber-Flugstunde

Barney will sein Leben ändern. Er entsagt dem Alkohol und nimmt Hubschrauber-Flugstunden. Homer glaubt nun, dass sich Barney für etwas Besseres hält und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Als Lisa und Bart in ernste Schwierigkeiten kommen, taucht Barney mit seinem Hubschrauber auf und rettet die beiden.